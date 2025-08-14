كيفية الحصول على إذن لحمل المخدرات والمواد المؤثرة أثناء السفر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الهيئة العامة للغذاء والدواء تكشف عن كيفية الحصول على إذن فسح الأدوية المحددة للمسافرين

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء خطوات وإجراءات الحصول على إذن الفسح الشخصي للأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، التي يحملها المسافرون القادمون إلى المملكة أو المغادرون منها. تهدف هذه الخطوات إلى تسهيل سفر المرضى وضمان سلامة الإجراءات.

وأكدت الهيئة توفير جميع المعلومات اللازمة للخدمة من خلال منصتها الإلكترونية “نظام الأدوية المقيدة” على الرابط: https://cds.sfda.gov.sa. يمكن للمسافر إنشاء حساب شخصي وتقديم طلب فسح إلكتروني يتضمن بيانات المريض وتفاصيل الرحلة والمستندات المطلوبة.

الخدمة تتيح للمسافر إضافة أكثر من دواء واحد، مع إدخال بيانات دقيقة ورفع المستندات اللازمة. كما يمكن متابعة حالة الطلب إلكترونياً، حيث يتم تصنيف الطلبات إلى “مرسل” أو “مقبول” أو “مرفوض” أو “غير مكتمل”.

يأتي هذا التوضيح في إطار دور الهيئة في تنظيم دخول وخروج الأدوية المقيدة لضمان سلامة المرضى. ويمكن الاطلاع على دليل المستخدم للخدمة عبر الموقع الإلكتروني: https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations/4271273.