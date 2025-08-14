اجار الجميح تعزز التنمية المجتمعية من خلال مبادرات داعمة لذوي الاحتياجات الخاصة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعزيز دور شركة اجار الجميح | انتربرايز في دعم ذوي الإعاقة

تواصل شركة اجار الجميح | انتربرايز بالعمل على تعزيز دورها المجتمعي من خلال سلسلة من المبادرات النوعية التي تستهدف دعم وتمكين ذوي الإعاقة. يأتي ذلك انطلاقاً من التزامها الراسخ بالمسؤولية المجتمعية وحرصها على توفير حلول تنقل عادلة وشاملة لهذه الفئة الغالية.

قيادة التمكين وأهمية “السبت البنفسجي”

في إطار مشاركتها في “السبت البنفسجي”، أطلقت الشركة مبادرات وعروض خاصة تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة من التنقل بسهولة واستقلالية. تشمل هذه المبادرات تأجير سيارات مجاني لأصحاب الأجهزة المساعدة للقيادة، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 20% للأشخاص ذوي الإعاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى.

مبادرات عملية لتسهيل القيادة والتنقل

تجسد الشركة التزامها من خلال توفير مجموعة من المبادرات العملية التي تمكن ذوي الإعاقة من الاستفادة من خدماتها بشكل مرن وآمن، مثل تقديم أجهزة مساندة للقيادة بشكل مجاني وتجهيزات تقنية متطورة في فروعها.

خدمات مساندة على الطريق وانتشار واسع للفروع

توفر اجار الجميح | انتربرايز خدمات مساعدة على الطريق على مدار الساعة وشبكة فروع واسعة تزيد عن ثلاثين فرعًا موزعة في مختلف المناطق، لضمان وصول خدماتها لشريحة واسعة من العملاء.

التزام مستدام نحو مجتمع أكثر شمولًا

في بيانها الرسمي، أكدت الشركة أن دعم وتمكين ذوي الإعاقة هو التزام مستدام تسعى لتطويره باستمرار من خلال تعزيز شراكاتها مع الجهات ذات الصلة. تثبت اجار الجميح | انتربرايز بجهودها المستمرة أن المسؤولية المجتمعية ليست مجرد شعارات بل التزام عملي يسهم في بناء مجتمع يتبنى قيم المساواة والتمكين للجميع.