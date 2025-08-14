استحداث برامج ماجستير واعتماد ميزانية الأنشطة اللاصفية من قبل مجلس جامعة جازان

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مجلس جامعة جازان يقر استحداث برامج ماجستير ويعتمد ميزانية الأنشطة اللاصفية

عقد مجلس جامعة جازان جلسته العاشرة للعام الجامعي 1446هـ، برئاسة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، وذلك في قاعة مجلس الجامعة بالبرج الإداري صباح اليوم، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبدالله حمد البسام وأعضاء المجلس.

تم خلال الاجتماع الموافقة على تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين على رتبة أستاذ مساعد، وإقرار ابتعاث واستمرار وانتقال بعثة عدد من المعيدين والمحاضرين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات متنوعة، إلى جانب منح الدرجة العلمية لعدد من طلبة الدراسات العليا.

وأقر المجلس تحديث الدليل الإجرائي لاستحداث وتطوير البرامج الأكاديمية (البكالوريوس والدبلومات) للطبعة الثالثة للعام 1446هـ/2025م، والموافقة على القواعد المنظمة لبرنامج الإشراف المشترك بالجامعة، ودليل مؤشر أداء الكليات في الأنشطة اللاصفية، بالإضافة إلى اعتماد خطة الأنشطة اللاصفية وميزانيتها التقديرية للعام 1447هـ.

وشملت القرارات الموافقة على استحداث برنامج ماجستير العلوم الإشعاعية في قسم تقنية الأشعة التشخيصية بكلية التمريض والعلوم الصحية، وإقرار نظام الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا وقواعدها التنفيذية، إلى جانب اعتماد عدد من الموضوعات البحثية والأكاديمية والإدارية.