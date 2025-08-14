رحلة سيمنار التميّز لـ “دهانات الجزيرة” تستمر في المدينة المنورة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - “دهانات الجزيرة” تتألق في برنامج سيمنار التميّز بالمدينة المنورة

تألقت شركة “دهانات الجزيرة” في برنامج سيمنار التميّز الذي أُقيم في المدينة المنورة، حيث شاركت الشركة في هذا الحدث الهام الذي يهدف إلى تعزيز الجودة والابتكار في مجال الدهانات.

وتميّزت مشاركة “دهانات الجزيرة” بتقديم أحدث إبتكاراتها في مجال الدهانات، والتي تتميز بجودتها العالية وأدائها الممتاز، مما أثرى تجربة الحضور وزاد من تفاعلهم مع منتجات الشركة.

وأعربت إدارة “دهانات الجزيرة” عن سعادتها بالمشاركة في هذا السيمنار الذي يعتبر منصة مهمة للتواصل مع العملاء وتقديم أحدث منتجاتها وتقنياتها.

ومن جانبهم، أشاد الحضور بجودة منتجات “دهانات الجزيرة” وتنوعها، معبرين عن استعدادهم لتجربة منتجات الشركة والاستفادة من تجاربها في مجال الدهانات.

ويأتي هذا النجاح ضمن استراتيجية “دهانات الجزيرة” للتميّز والابتكار، والتي تسعى من خلالها لتقديم أفضل الحلول والمنتجات لعملائها في جميع أنحاء المملكة.