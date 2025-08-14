تابع الان خبر مندوب السعودية الدائم لدى التعاون الإسلامي يستقبل نظيره المصري بجدة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - استقبل مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور صالح بن حمد السحيباني، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى المنظمة، السفير شادي جمال الدين الشرقاوي، في مقر فرع وزارة الخارجية بمحافظة جدة.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الإسلامي المشترك بين البلدين في إطار أنشطة المنظمة وأجهزتها المتعددة، وتنسيق الجهود بين البعثتين بما يحقق أهداف المنظمة ويعزز العمل المشترك في المجالات الإسلامية.

وشدد الجانبان على أهمية التشاور والتعاون المستمر لدعم مبادرات المنظمة، وتبادل الخبرات، والعمل على تطوير آليات التعاون بين الدول الأعضاء بما يخدم مصالح الأمة الإسلامية ويعزز دور المنظمة إقليميًا ودوليًا.