صفقة بقيمة 11 مليار دولار: أرامكو توقّع مشروع المعالجة والنقل بالجافورة مع ائتلاف دولي بقيادة جي آي بي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - “أرامكو” توقع صفقة بقيمة 11 مليار دولار مع ائتلاف دولي بقيادة “جي آي بي”

وقعت شركة أرامكو السعودية، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة والكيميائيات، صفقة استئجار وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار أمريكي لمرافق معالجة الغاز في الجافورة. الصفقة تمت بالتعاون مع ائتلاف من مستثمرين دوليين بقيادة شركة “جي آي بي” التابعة لـ”بلاك روك”.

حقل الجافورة هو أكبر مشروع لتطوير الغاز غير المصاحب في المملكة، حيث يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز بنسبة 60% بين عامي 2021 و2030. وتتضمن الصفقة استئجار معمل الغاز ومرفق “رياس” لتجزئة الغاز الطبيعي وإعادة تأجيرهما لأرامكو لمدة 20 عامًا.

أرامكو ستمتلك حصة أغلبية بنسبة 51% في شركة “جي إم جي سي”، بينما سيملك مستثمرون بقيادة “جي آي بي” النسبة المتبقية البالغة 49%. الصفقة تعزز التعاون بين الشركات وتدعم الاستثمار في مجال تطوير الغاز الطبيعي.

رئيس أرامكو السعودية عبّر عن أهمية حقل الجافورة في توسيع نطاق الشركة في مجال الغاز. بينما أشاد رئيس مجلس الإدارة لشركة “جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز” بتعزيز الشراكة مع أرامكو لتلبية الطلب المتزايد على الوقود النظيف.

الصفقة تشكل فرصة استثمارية مهمة في تطوير الغاز الطبيعي وتعزز الاستخدام الأمثل لأصول أرامكو. ومن المتوقع أن تكون الصفقة محورية في توفير الطاقة اللازمة لقطاعات النمو الجديدة.