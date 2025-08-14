توزيع آلاف السلال الغذائية والإيوائية في 5 دول من قبل مركز الملك سلمان الإغاثي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مركز الملك سلمان الإغاثي يقدم آلاف السلال الغذائية والإيوائية في خمس دول

في إطار الجهود الإنسانية المستمرة، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع مساعدات غذائية وإيوائية في خمس دول مختلفة. وفي جمهورية باكستان الإسلامية، تم توزيع 2000 سلة غذائية في مناطق متضررة من الفيضانات، استفاد منها 16000 شخص. بينما في أفغانستان، تم تقديم سلال غذائية لـ300 أسرة عائدة من باكستان.

وفي جمهورية لبنان، تم توزيع 600 سلة غذائية للنازحين السوريين والمجتمع المستضيف، استفاد منها 3000 شخص. وفي الجمهورية العربية السورية، تم توزيع 349 حقيبة إيوائية و297 حقيبة عناية شخصية للنازحين في بلدات بمحافظة درعا، استفاد منها 646 أسرة.

أما في جمهورية الصومال الفيدرالية، تم توزيع 1000 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في محافظة شبيلي الوسطى، استفاد منها 6600 شخص. هذه المبادرات تأتي ضمن سلسلة مشاريع إغاثية وإنسانية تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف تخفيف معاناة المتضررين وتحقيق الأمن الغذائي للفئات الأشد ضعفًا.