“انتهاء برنامج “صيف الفرسان” لنادي “القادسية” بتجربة رياضية شاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فعاليات برنامج “صيف الفرسان” تختتم بنجاح مع نادي القادسية

اختتم نادي القادسية فعاليات برنامج “صيف الفرسان” بنجاح، الذي استمر لمدة ستة أسابيع من 6 يوليو حتى 14 أغسطس الحالي. وقد تميز البرنامج بتجربة رياضية متكاملة استهدفت النشء وجمعت بين دورات تعليم السباحة ورياضات الفنون القتالية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية النادي لصقل المهارات الرياضية للفئة العمرية من 5 إلى 14 عامًا، من خلال مزيج يجمع بين القوة والانضباط واللياقة والثقة. وتمت إشراف المدربين المؤهلين والفريق الفني المحترف على البرنامج لضمان بيئة تدريبية آمنة ومحفزة.

وقال مدير الأداء الرياضي بنادي القادسية، مارتن بروكمان: “يفخر النادي بنجاح البرنامج الذي شهد مشاركة أكثر من 100 شاب، وتلقوا جلسات تدريبية حافلة كل أسبوع. وتم توزيع الشهادات على جميع المشتركين، إضافة إلى تجربة خمس رياضات قتالية مثيرة تحت إشراف نخبة من مدربي النادي”.

وأضاف بروكمان: “صمم البرنامج لإلهام المشاركين وركز على بناء الصداقات واستكشاف رياضات جديدة في بيئة تعزز الثقة والانضباط والعمل الجماعي. ويعكس ذلك التزام نادي القادسية بإلهام الجيل القادم وبناء مجتمع رياضي نابض بالحياة في المنطقة الشرقية”.

ويعد البرنامج الصيفي جزءًا من جهود النادي لخدمة المجتمع واستثمار طاقات الشباب خلال الإجازة، كما يعتبر منصة لاكتشاف المواهب الشابة واستقطابهم إلى فرق النادي الرسمية.