اختتام التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ وتلاوة وتفسير القرآن الكريم في دورتها الـ45 بالمسجد الحرام

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اختتام التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ45 بالمسجد الحرام

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الخميس، التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الخامسة والأربعين، التي أُقيمت برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة.

مشاركة واسعة

وشهدت التصفيات مشاركة 179 متسابقًا يمثلون 128 دولة من مختلف قارات العالم، واستمرت فعالياتها على مدى ستة أيام متتالية.

جودة وتنافسية

تميّزت منافسات هذه الدورة بقوة التنافس بين المشاركين وجودة التلاوة وإتقان الحفظ وجمال الأداء وحسن الصوت، ما يعكس مستوىً عاليًا من العناية بكتاب الله، ويُبشّر بجيل قرآني واعد من مختلف دول العالم.

تحكيم متميز

شارك في تحكيم التصفيات نخبة من المحكّمين الدوليين المتخصصين في علوم القرآن الكريم، مع اعتماد نظام التحكيم الإلكتروني المحدث لضمان العدالة والدقة في احتساب الدرجات، وسط حضور كبير من زوّار المسجد الحرام الذين تفاعلوا مع التلاوات، وأشادوا بجهود المملكة في دعم المسابقات القرآنية ورعاية حفظة كتاب الله.

شكر وتقدير

رفع المشاركون الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – على عنايتهم بكتاب الله الكريم، ودعمهم المستمر لأهل القرآن في أنحاء العالم، وتشجيعهم على حفظه وتلاوته والعمل به.

تكريم الفائزين

يُشار إلى أن الدورة الحالية شهدت تنافسًا في خمسة فروع قرآنية، بإجمالي جوائز تتجاوز أربعة ملايين ريال، مما يجعلها من أعرق وأرقى المسابقات القرآنية على مستوى العالم، ويجسد حرص المملكة العربية السعودية واهتمامها البالغ بخدمة القرآن الكريم وأهله، حيث سيتم تكريم الفائزين في الحفل الختامي الذي سيقام في رحاب المسجد الحرام.