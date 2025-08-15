شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة معالي الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ -رحمها الله- في جامع الملك خالد بالرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.

كما أدى الصلاة مع سموه عددٌ من أصحاب المعالي والمسؤولين، وجمعٌ من المواطنين.

وعقب الصلاة قدّم سموه العزاء لأبناء الفقيدة، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وأعرب أبناء الفقيدة عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.