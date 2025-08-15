اخبار السعوديه

تكريم أفضل 6 مشاريع في تحدي التقنية الصحية بالرياض.. فيديو

الرياض - علي القحطاني - نظمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في مركز ريادة الأعمال الرقمية حفل الختامي لتحدي التقنية الصحية بهدف تمكين الفرق على ابتكار حلول رقمية في قطاع الرعاية الصحية .

وقال عبدالله الشمراني مدير عام مركز كود :”شارك معنا اليوم ٣٠ شركة ، وكرمنا اليوم أفضل ٦ مشاريع شاركت معنا في تحدي التقنية الصحية بالرياض”.

وتضمن التحدي سلسلة من الورش والجلسات الارشادية وعرض نماذج أولية تشمل أدوات تحليل البيانات وواجهات تفاعلية وأنظمة لاستخلاص معلومات طبية.

 

