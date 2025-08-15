شكرا لمتابعة خبر عن وزارة التعليم تعلن عن الزي الرسمي للطلاب.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التعليم رسميًا عن تنظيمات الزي المدرسي والرياضي لطلبة التعليم العام، مؤكدة الالتزام بها وفق الدليل الإرشادي.

وأوضحت الوزارة أن الزي الوطني السعودي إلزامي لطلاب المرحلة الثانوية، حيث يلتزم الطلاب السعوديون بارتداء الثوب والغترة، فيما يلتزم غير السعوديين بارتداء الثوب فقط، أما الطالبات في جميع المراحل الدراسية فيلتزمن بارتداء تنورة كحلي وبلوزة بيضاء.

كما أكدت الوزارة أن الزي الرياضي لجميع الطلبة، سواء سعوديين أو غير سعوديين، إلزامي عند ممارسة الأنشطة الرياضية في المواعيد المحددة لها، وفق ما نص عليه الدليل الإرشادي للزي المدرسي والرياضي.

وأشارت إلى أن اعتماد الزي الموحد يعزز قيم الانضباط والمساواة ويجسد روح الهوية الوطنية.