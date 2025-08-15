انطلاق ماراثون الطائف الصحي غدا برعاية سعود بن نهار في الهدا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انطلاق ماراثون الطائف الصحي برعاية "سعود بن نهار"

ينطلق غدًا السبت، ماراثون الطائف الصحي في منطقة الهدا، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف. تنظم الفعالية جمعية زمز الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ضمن فعاليات صيف الطائف.

هدف الماراثون هو تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النشاط البدني، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي ومستدام. يبلغ طول الماراثون 25 كيلومترًا، ويُقسم بين فئتي الهواة والمحترفين.

تقام الفعالية بدعم من برنامج المدن الصحية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، منها: وزارة الصحة، ووزارة الرياضة، وأمانة الطائف، وجامعة الطائف، وشركة الاتصالات، وتجمع الطائف الصحي، والطائف مدينة صحية، والاتحاد السعودي لألعاب القوى.

سيتم منح الفائزين في المراكز المتقدمة جوائز تقديرية، ودعت الجمعية الراغبين في المشاركة للتسجيل عبر موقعها الإلكتروني. تعتبر هذه الفعالية فرصة مميزة للمشاركة في نشاط رياضي مجتمعي يعزز الصحة واللياقة البدنية.