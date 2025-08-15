مزاد دولي ضخم على محتويات مزرعة إنتاج الصقور السعودية في عام 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أحرزت مزرعة نجد في المملكة العربية السعودية نجاحًا باهرًا في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور لعام 2025. وقد تم بيع كل إنتاج المزرعة من الصقور المشاركة في المزاد الذي أُقيم في مقر نادي الصقور السعودي في ملهم.

تعتبر هذه النتيجة إنجازًا كبيرًا لمزرعة نجد، حيث شاركت بـ 11 صقرًا هذا العام مقارنة بأربعة صقور فقط في العام الماضي. وأكد تركي محمد العثمان، وكيل المزرعة، أن هذا الإنجاز يعكس الدعم الكبير الذي يقدمه نادي الصقور السعودي للمزارع المحلية.

يأتي هذا النجاح في إطار جهود المملكة العربية السعودية في دعم إنتاج الصقور والحفاظ على هذا التراث العريق. ويعكس المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور دورًا هامًا في تعزيز قطاع إنتاج الصقور وتطويره.

نادي الصقور السعودي يلعب دورًا حيويًا في دعم مزارع إنتاج الصقور، سواءً كانت محلية أو عالمية، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لهواة الصقور. يعد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور منصة عالمية هامة لتجارة الصقور، حيث يجمع نخبة من سلالات الصقور من جميع أنحاء العالم.

وفي إشارة إلى نمو إنتاج مزرعة نجد، فقد زاد عدد الصقور المشاركة في المزاد من 4 صقور في عام 2024 إلى 11 صقرًا في عام 2025. وتسعى أهداف نادي الصقور السعودي من خلال المزاد إلى الحفاظ على تراث الصقور في المملكة، دعم مزارع إنتاج الصقور المحلية والعالمية، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية لهواة الصقور.