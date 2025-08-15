بيع 3 صقور بمبلغ 214 ألف ريال في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بيع 3 صقور بـ 214 ألف ريال في ليلة ثانية مميزة من مزاد الصقور

تواصلت فعاليات ليالي المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، الذي يقام بمقر نادي الصقور السعودي في مَلهم (شمال الرياض)، بمشاركة مزارع من مختلف أنحاء العالم، ويستمر حتى 25 أغسطس الحالي.

وشهدت الليلة الثانية من المزاد حضورًا كبيرًا من الصقارين والمهتمين بالتراث، حيث تم بيع ثلاثة صقور بإجمالي 214 ألف ريال.

بدأ المزاد ببيع صقر جير تبع فرخ من مزرعة ند الشباب الإنجليزية بمبلغ 33 ألف ريال، تلاه صقر حر فرخ من مزرعة البرغش السعودية بمبلغ 31 ألف ريال، وانتهت الليلة ببيع صقر جير شاهين فرخ من مزرعة أرينو الإسبانية بمبلغ 150 ألف ريال، ليصبح الأغلى في المزاد حتى الآن.

يُعتبر المزاد منصة موثوقة تجمع بين أفضل الصقور من السلالات الحائزة على بطولات دولية، ويتضمن مزادات تنافسية بحضور الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من داخل وخارج المملكة، مع بث فعالياته عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

يسهم المزاد في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي للريادة في تطوير أساليب تربية وإنتاج الصقور، ويعتبر دعمًا ثقافيًا واقتصاديًا، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي وصون التراث.