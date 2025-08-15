قرعة دوري أبطال آسيا تثير مواجهات قوية ومثيرة للنخبة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مواجهات قوية ومثيرة في قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عن مواجهات قوية ومثيرة، حيث تم الكشف عنها في حفل أقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم الجمعة.

انطلاق مرحلة الدوري سيكون يوم 15 سبتمبر بمشاركة 24 فريقًا، ومن بينها نادي الأهلي السعودي الذي يسعى للدفاع عن لقبه.

في مرحلة الدوري، سيلتقي الأهلي بفرق مثل شباب الأهلي الإماراتي وناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي والغرافة القطري والسد القطري والشرطة العراقي والدحيل القطري والوحدة الإماراتي.

بينما سيلعب الهلال السعودي مع السد والشرطة وشباب الأهلي وناساف والدحيل والوحدة والشارقة والغرافة.

الاتحاد السعودي سيواجه شباب الأهلي وناساف والسد والشرطة والشارقة والغرافة والدحيل والوحدة.

السد القطري سيواجه تراكتور الإيراني والأهلي السعودي وشباب الأهلي والشرطة والشارقة والاتحاد والهلال والوحدة.

في المنطقة الشرقية، ينتظرنا أولسان إتش دي من كوريا يواجه بوريرام يونايتد التايلاندي وملبورن سيتي الأسترالي وسانفريس هيروشيما الياباني وتشينغدو رونغتشنغ الصيني وشنغهاي بورت الصيني وفيسيل كوبي الياباني وشنغهاي شينهوا الصيني وماتشيدا زيلفيا الياباني.

كل فريق سيخوض ثماني مباريات على أرضه وثماني خارجها، وسيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل منطقة إلى دور الـ16 في مارس 2026.

الأدوار النهائية ستُقام في السعودية بنظام التجمع من 17 إلى 25 أبريل 2026، حيث ستجرى جميع المباريات من دور ربع النهائي حتى النهائي.