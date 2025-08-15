نجاح ساحق للنصر في مباراة سهلة بدوري أبطال آسيا الثاني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أقيم حفل سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026 يوم الجمعة الماضي، حيث تم تقسيم الفرق الـ32 إلى ثماني مجموعات. وفي منطقة الغرب، وقع نادي الوصل الإماراتي في المجموعة الأولى مع الاستقلال الإيراني، والمحرق البحريني، والوحدات الأردني. بينما ضمت المجموعة الثانية كلًا من الأهلي القطري، وأنديجون الأوزبكي، وأركاداغ التركماني، والخالدية البحريني.

من ناحية أخرى، في منطقة الشرق، وقع نادي بكين الصيني في المجموعة الخامسة إلى جانب ماكارثر الأسترالي، وتاي بو من هونغ كونغ الصين، وكونغ آن هانوي الفيتنامي. وبلغ يوم 16 أيار/مايو 2026 موعد المباراة النهائية التي ستختتم دور المجموعات.

وفيما يتعلق بالقرعة، فإن المجموعة الأولى ضمت الوصل (الإمارات)، الاستقلال (إيران)، المحرق (البحرين)، الوحدات (الأردن). بينما ضمت المجموعة الثانية الأهلي (قطر)، أنديجون (أوزبكستان)، أركاداغ (تركمانستان)، الخالدية (البحرين).

وتتوقع أن تكون المنافسات شرسة ومثيرة في دوري أبطال آسيا الثاني، مع تنافس قوي بين الأندية المشاركة على الظفر بلقب البطولة القارية.