سر مفاجئ وراء الأرق: ليس الحرارة ولا الوسائد المسبب الرئيسي للمعاناة في الليل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت دراسة حصرية أجراها فريق بحثي صيني عن سبب غير متوقع لمعاناة الكثير من الأشخاص من الأرق ليلاً. وفقًا لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية، أظهرت الدراسة التي قادتها الدكتورة شانغيون شي من جامعة نانجينغ الطبية، أن بكتيريا الأمعاء قد تكون السبب وراء مشكلة الأرق بدرجة أكبر من العوامل الأخرى كالوسائد والقلق الذهني.

وتم تحليل بيانات 386,533 شخص مصابين بالأرق في الدراسة، وقورنت ببيانات الميكروبيوم من 26,548 شخص في دراسات سابقة، حيث تم اكتشاف وجود 71 نوعًا من البكتيريا المشتركة بينهم.

وأظهرت النتائج أن 14 نوعًا من البكتيريا يرتبط بزيادة خطر الأرق بنسبة تتراوح بين 1 و4%، في حين تقلل 8 أنواع أخرى الخطر بنسبة 1 إلى 3%. وأشارت الدراسة إلى أن النوم الهانئ ربما يكون مرتبطًا بصحة الأمعاء.

ومن بين البكتيريا التي برزت هي بكتيريا أودوريباكتر التي تعزز صحة الأمعاء، ولكن مستوياتها كانت أقل بكثير لدى المصابين بأمراض مثل السمنة والتهاب الأمعاء والسكري من النوع الثاني.

وتوصلت الدراسة إلى أن العلاقة بين الأرق وتوازن بكتيريا الأمعاء قد تكون ثنائية الاتجاه. وأشارت الدكتورة شي إلى أن العلاجات المستقبلية قد تشمل التحكم بالميكروبيوم عبر البروبيوتيك أو البريبيوتيك أو زرع ميكروبات البراز.

على الرغم من أهمية النتائج، فإن الدراسة أكدت أن جميع المشاركين كانوا من أصل أوروبي، مما يقتضي حذرًا في تعميم النتائج عالميًا، خاصة مع عدم احتساب عوامل النمط الحياتي كالنظام الغذائي والنشاط البدني التي قد تؤثر على الميكروبيوم.