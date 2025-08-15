ضوابط جديدة لتوزيع المعلمين في المدارس وتعويض العجز

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خطوة مهمة لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة، قامت وزارة التعليم بإعتماد ضوابط جديدة وإجراءات لمديري المدارس، بهدف معالجة نقص الكوادر وتحقيق التوازن بين التخصصات داخل الفصول الدراسية. وذلك تجاوباً مع احتياجات الميدان التعليمي وسعياً لتوفير بيئة دراسية مستقرة للطلاب والطالبات.

ووفقًا لـ “دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية”، يتعين على مدير المدرسة إعداد خطة شاملة وتشكيل لجنة تحدد الفائض والعجز في التخصصات وتقدم التوصيات اللازمة. كما يجب توزيع المعلمين وفق مؤهلاتهم وإعداد الجدول المدرسي بشكل إلكتروني متوافق مع التخصصات.

وتشمل المهام أيضًا سد العجز مؤقتًا بزيادة الكثافة الطلابية أو تفعيل التعليم الإلكتروني. وفي حال استمرار العجز، يتم تكليف المعلمين وفق ترتيب محدد بدءًا من أمين مصادر التعلم حتى وكيل المدرسة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة التعليم لرفع كفاءة توزيع الكوادر التعليمية وضمان استقرار العملية التعليمية في جميع المراحل، مما يسهم في التطور المستمر للتعليم وتحسين جودته.