انتهى معسكر البوسنة للاعبي الصالات الشباب الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا استعدادًا لأولمبياد آسيا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أخضر الصالات تحت 17 عامًا يُنهي معسكر البوسنة استعدادًا لأولمبياد آسيا

في خطوة مهمة، اختتم المنتخب السعودي لكرة الصالات تحت 17 عامًا معسكره الخارجي في البوسنة والهرسك استعدادًا لأولمبياد آسيا المقبل. وقد استمر المعسكر من 1 إلى 15 أغسطس الجاري، ضمن البرنامج الإعدادي للبطولة التي ستقام في البحرين في أكتوبر.

خلال المعسكر، خاض المنتخب أربع مباريات تجريبية مع منتخب البوسنة وأجرى مناورات فنية مع أندية محلية، بهدف تقييم اللاعبين وتحديد احتياجات الفريق. وقام الجهاز الفني بتدريب اللاعبين صباحًا ومساءً على جوانب بدنية وتكتيكية وتمارين للياقة والحديد، لرفع مستوى الجاهزية وتعزيز التنسيق بين اللاعبين.

وعادت بعثة المنتخب إلى الوطن اليوم الجمعة، متأهبة للمرحلة التالية من التحضيرات. يأتي هذا في إطار الاستعدادات الجادة للمشاركة في أولمبياد آسيا وتحقيق نتائج إيجابية للمنتخب السعودي الصاعد في كرة الصالات تحت 17 عامًا.