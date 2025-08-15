مستشفى الحبيب بالحمراء يستأصل 20 نتوءاً من القولون والمستقيم وينجح في تجنب إصابة شاب بالسرطان

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالحمراء ينقذ شابًا من السرطان

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالحمراء عملية استئصال ناجحة لشاب في العشرين من عمره، حيث تم استئصال 20 نتوءً من القولون والمستقيم باستخدام تقنيات متطورة. هذه العملية الحيوية أنقذت الشاب من الإصابة بسرطان القولون.

التشخيص الدقيق الذي أجراه د. حيدر موسى، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، كشف عن وجود نتوءات غير طبيعية تمثلت في انتفاخات وتقلبات في عمل الأمعاء. وبعد إجراء فحص شامل ومنظار تحت التخدير الواعي، تبين أن هذه النتوءات كانت تشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة الشاب.

في عملية استمرت لمدة 60 دقيقة، تمت إزالة النتوءات بنجاح تام، وسارت حالة الشاب بشكل جيد بعد العملية. وتم توجيهه للمتابعة اللاحقة وتقديم الإرشادات الطبية الضرورية للحفاظ على صحته.

يعد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالحمراء من أحدث المستشفيات في منطقة الرياض، حيث يوفر رعاية صحية عالية الجودة بواسطة كوادر طبية متميزة وأحدث الأجهزة الطبية. هذه الحالة تسلط الضوء على أهمية الكشف المبكر والوعي الصحي في مجتمعنا.