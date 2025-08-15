تحذير من الأمطار الرعدية المستمرة حتى الأربعاء: احتمالية حدوث سيول في مكة والمناطق الجنوبية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأمطار الرعدية مستمرة حتى الأربعاء.. وسيول محتملة بمكة ومناطق جنوبية

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني عن استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدد من مناطق المملكة حتى يوم الأربعاء المقبل، داعية المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول ومجاري الأودية، وعدم السباحة فيها، مع الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر القنوات الرسمية.

وأوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، يُتوقع أن تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، بالإضافة إلى رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الحالة العاصمة المقدسة والطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، والليث، والقنفذة، والجموم، والكامل، وبحرة، والمويه، وتربة، والخرمة، ورنية.

كما أشارت إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة ونجران ستتأثر بهطولات من متوسطة إلى غزيرة، فيما تُسجّل أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقتي الرياض والمدينة المنورة.