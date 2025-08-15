جميع المراحل التعليمية يجب ارتداء الزي المدرسي الموحد: دليل شامل من “التعليم”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعتماد الزي المدرسي الموحد لجميع المراحل التعليمية

أعلنت وزارة التعليم عن إلزامية الزي المدرسي الموحد لجميع المراحل التعليمية، مؤكدة أنه يُعتبر جزءًا أساسيًا من النظام التعليمي. يهدف الزي المدرسي الموحد إلى تعزيز قيم الانضباط والمساواة بين الطلاب، بالإضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلاب.

وقد أعدت الوزارة دليلًا إرشاديًا شاملاً لتوحيد الزي المدرسي في جميع مدارس التعليم العام، ويشمل الزي اليومي والرياضي. يهدف هذا الدليل إلى توضيح تفاصيل الزي المعتمد لكل مرحلة دراسية.

وتهيب الوزارة بأولياء الأمور والطلاب بالاطلاع على تفاصيل الزي المعتمد من خلال الرابط الإلكتروني التالي: رابط الدليل الإرشادي.

هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الهوية المدرسية وتوحيد اللباس المدرسي لدعم بيئة تعليمية منظمة وفعالة.