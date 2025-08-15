ضبط 4 مروجين للمخدرات في جازان والقصيم وضبط كميات من الحشيش والأقراص المحظورة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مكافحة المخدرات تلقي القبض على 4 مروجين في جازان والقصيم وتضبط حشيشًا وأقراصًا محظورة

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على مواطنين في منطقة جازان بتهمة ترويج 18 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر. وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.

وفي منطقة القصيم، تم أيضًا القبض على مواطنين آخرين لتوريجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا محظورة. وقد تم توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت المديرية على استمرار جهودها في مكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر الأرقام المخصصة، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.

هذه الجهود تأتي في إطار سعي المملكة العربية السعودية لمكافحة الجريمة والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.