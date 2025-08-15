شكرا لمتابعة خبر عن حميدان التركي متأثرًا: أنا راحت عني علوم الرجال.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر المواطن حميدان التركي داخل مجلس ضيافة، وهو يعبر بكلمات مؤثرة قائلاً: “أنا راحت عني علوم الرجال “.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، الذي أثار تفاعلًا واسعًا، حيث عبر كثيرون عن تعاطفهم معه، معتبرين عبارته انعكاسًا لمعاناة وتجربة إنسانية قاسية عاشها.

يذكر أن حميدان التركي قضى نحو 19 عامًا في السجون الأمريكية، بعد صدور حكم أولي عليه في عام 2006 بالسجن لمدة 28 عامًا في ولاية كولورادو، ثم خفض الحكم في فبراير 2011 إلى ثماني سنوات بسبب حسن سلوكه، قبل أن يفرج عنه ويعود إلى المملكة.