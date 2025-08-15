ضبطت أمانة الرياض 84 منشأة غير مطابقة للأنظمة في منفوحة وصادرت 31 ألف منتج فاسد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أمانة الرياض تكثف جهودها في منفوحة وتُغلق 84 منشأة مخالفة وتصادر 31 ألف منتج فاسد

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن تشديد الرقابة في حي منفوحة بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية، استجابةً للبلاغات التي وردت عبر تطبيق “مدينتي” حول مخالفات خطيرة تهدد سلامة الغذاء وجودة المنتجات.

تم توجيه الحملة الرقابية للمنشآت الغذائية، ومحلات بيع اللحوم، والمقاهي، والباعة المتجولين، بالإضافة إلى المنازل التي تم تحويلها إلى مستودعات لتخزين الأغذية ومنشآت بيع التبغ في حي يتميز بكثافة سكانية عالية ونشاط تجاري متنوع.

وقد أسفرت الحملة عن إغلاق 84 منشأة، وتحرير 531 إشعار مخالفة، وفصل التيار الكهربائي عن 11 موقعًا، وتم مصادرة وإتلاف 31,620 منتجًا غير صالح للاستخدام، بالإضافة إلى إتلاف 25 كجم من التبغ، و5,322 كجم من المواد الغذائية، وحجز 16 مركبة، وضبط 402 مخالفة من قبل الجهات الحكومية المشاركة.

وكشفت الفرق الرقابية عن مخالفات خطيرة تتعلق ببيع التبغ مجهول المصدر، وضبط المواد الغذائية الفاسدة التي كانت متجهة للمستهلكين، ومنتجات العناية الشخصية منتهية الصلاحية، وتدني مستوى النظافة، وتخزين الأغذية بطرق غير آمنة، وتحويل المنازل إلى مستودعات، وبيع اللحوم الفاسدة، بالإضافة إلى عرض منتجات التبغ المغشوشة في أماكن غير مرخصة، ومخالفات أخرى تتعلق بالتراخيص والاشتراطات البلدية.

وأكدت أمانة الرياض أنها ستتخذ إجراءات صارمة تشمل الإنذارات، وتحرير محاضر الضبط، وفرض الغرامات، وإغلاق المنشآت الخطرة على الصحة العامة، ضمن خطة رقابية مستمرة تشمل جولات يومية ودورية في الأحياء والمواقع التجارية النشطة، مع متابعة المنشآت المخالفة لضمان تصحيح أوضاعها.

وأشارت الأمانة إلى أن تطبيق “مدينتي” يسهل على المواطنين والمقيمين إرسال البلاغات مع الموقع الجغرافي والصور، مؤكدة أن تعاون المجتمع يلعب دورًا أساسيًا في نجاح الحملات الرقابية والمساهمة في الحفاظ على بيئة آمنة وخدمات عالية الجودة، تحقيقًا لرؤية الأمانة في تحسين جودة الحياة في العاصمة.