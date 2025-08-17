شكرا لمتابعة خبر عن زوجان يبدآن حياتهما الزوجية من الحرم المكي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد مؤثر لاقى تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، اختار زوجان أن تكون انطلاقة حياتهما الزوجية من أقدس بقاع الأرض، الحرم المكي الشريف.

وحرص العروسان على التوجه مباشرة إلى الكعبة المشرفة بعد عقد قرانهما، ليجعلا الدعاء والبركة أول ما يجمع بينهما في بداية مشوارهما الأسري.

هذه الخطوة غير التقليدية اعتبرها الكثيرون فكرة فريدة تحمل أبعادًا روحانية سامية، ورسالة مؤثرة بأن أجمل البدايات هي تلك التي ترتبط بالقرب من الله.