100 ألف فرصة عمل جديدة في البحر الأحمر تهدف لتحقيق رؤية 2030

يشهد ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية تحولًا نوعيًا ملفتًا، حيث يتجه ليصبح واحدًا من أبرز الوجهات السياحية العالمية في السنوات القادمة. يأتي ذلك في إطار المشاريع الضخمة التي تنفذها المملكة لتعزيز دور القطاع السياحي في الاقتصاد المحلي ودعم أهداف رؤية السعودية 2030.

تحولت المنطقة إلى وجهة سياحية متكاملة تضم مرافق فاخرة وبنية تحتية متطورة ومشاريع صديقة للبيئة، مما يجعلها وجهة سياحية مثالية تجمع بين الراحة وجمال الطبيعة.

ومن المتوقع أن يوفر مشروع البحر الأحمر أكثر من 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030، مما يسهم في توسيع فرص العمل للشباب السعودي في مختلف المجالات السياحية.

تتضمن خطة تطوير البحر الأحمر تطوير الجزر والسواحل على طول البحر الأحمر بالتركيز على الاستدامة البيئية والحفاظ على الحياة البحرية والشعاب المرجانية النادرة.

وتشمل الاستثمارات في المشروع عشرات المليارات من الريالات، مع توقعات بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نظرًا للبيئة الاستثمارية الجذابة التي يوفرها المشروع.

يأتي تطوير البحر الأحمر ضمن خطة شاملة تهدف لجعل المملكة واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية، واستقبال نحو 150 مليون زائر بحلول 2030، بالإضافة إلى رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي.

تؤكد التوقعات أن مشروع البحر الأحمر سيكون وجهة سياحية عالمية تنافسية تجمع بين الرفاهية والاستدامة البيئية، مما يعزز دور المملكة كوجهة سياحية متميزة.