مواجهة ودية تنتهي بالتعادل الإيجابي بين الاتفاق والرفاع البحريني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتهت المباراة الودية بين الاتفاق السعودي والرفاع البحريني بالتعادل الإيجابي 2-2

سجل خالد الغنام وألفارو ميدران هدفي الاتفاق في المباراة التي أقيمت على ملعب “إيجو” بالدمام. وشهدت المباراة تبادلًا للسيطرة بين الفريقين.

وخاض الاتفاق المواجهة بتشكيلة تضمت: ماريك روداك، جاك هندري، عبدالله خطيب، راضي العتيبي، فرانسيسكو كالفو، ألفارو ميدران، أوندري دودا، مختار علي، خالد الغنام، أحمد كوكا، وجورجينيو فينالدوم، بقيادة مدربهم سعد الشهري.

ومن المقرر أن يواجه الاتفاق فريق الخليج في مباراة ودية أخرى، استعدادًا لانطلاق دوري روشن السعودي في 28 أغسطس.

تأتي هذه المباراة الودية ضمن استعدادات الاتفاق للموسم الكروي الجديد، حيث يسعى الفريق لتحقيق النجاحات وتقديم أداء قوي في المنافسات المحلية والدولية.