دراسة: التوقف عن التدخين يساهم في تعزيز نسبة التعافي من إدمان المخدرات بنسبة 42%

الإقلاع عن التدخين يزيد فرص التعافي من إدمان المخدرات

أظهرت دراسة حصرية أجراها علماء المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة (NIH) أن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين فرص التعافي من اضطرابات تعاطي المخدرات والكحول.

وفقًا لتقرير نشر على موقع "ميديكال إكسبريس"، استندت الدراسة إلى بيانات وطنية طويلة المدى من دراسة تقييم السكان للتبغ والصحة (PATH)، التي شملت عينة من 2652 شخصًا. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تخلوا عن التدخين كانت لديهم احتمالية أكبر بنسبة 42% للتعافي من إدمان المواد المخدرة غير المرتبطة بالتبغ.

وفي تعليقها على الدراسة، أشارت الدكتورة نورا فولكو، مديرة المعهد الوطني لتعاطي المخدرات، إلى أهمية الإقلاع عن التدخين كعامل مساعد في عمليات علاج اضطرابات التعاطي، مؤكدة على ضرورة معالجة أنواع الإدمان المختلفة معًا بدلاً من منفصلة.

من جانبه، أكد الدكتور ويلسون كومبتون على أن الفوائد الصحية للإقلاع عن التدخين معروفة، ولكن يجب أن تكون أولوية في برامج علاج الإدمان، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة تؤكد ضرورة تضمين دعم الإقلاع عن التدخين كجزء من العلاج الشامل.

بهذه النتائج، يبرز أهمية توجيه الجهود نحو تشجيع الأشخاص على التوقف عن التدخين كخطوة أساسية لتحسين صحتهم العقلية والجسدية وزيادة فرص التعافي من إدمان المخدرات.