حادث تصادم مروع على طريق مكة – الليث يؤدي إلى وفاة وإصابة 3 أشخاص

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصادم مروع على طريق مكة – الليث

باشرت الجهات الأمنية وهيئة الهلال الأحمر، عصر اليوم السبت، حادث تصادم مروع على طريق الساحل الدولي “مكة – الليث”، حيث تسبب الحادث في وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفاوتة.

تفاصيل الحادث تشير إلى ارتطام مركبتين من نوع “وانيت” بعد مفرق سطاع باتجاه مكة المكرمة؛ حيث كانت إحدى المركبتين تسير شمالًا ويستقلها شخصان، فيما كانت الأخرى في الاتجاه المقابل وعلى متنها شخصان، تُوفي أحدهما في الموقع.

تم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تولت الجهات المختصة استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالحادث.