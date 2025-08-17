شكرا لقرائتكم خبر صيفٌ بلا ضوضاء.. حيث تعانق الجبال السحاب ويصبح الهدوءُ جزءاً من رحلتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في عالمٍ يزداد صخبه يوماً بعد يوم، يبحث كثيرون عن ملاذٍ هادئٍ يعيد إليهم صفاء الذهن وراحة البال، ومع تنوع المقومات السياحية في السعودية، وما تقدمه منصة عروض صيف السعودية بالتزامن مع برنامج "صيف السعودية 2025"؛ الذي يُقام هذا العام تحت شعار "لوّن صيفك"، تُتاح أمام الزوار خيارات مثالية لقضاء "صيف بلا ضوضاء"، حيث الطبيعة البكر، والمناخ المعتدل، والأنشطة الهادئة التي تُنعش الحواس وتمنح الزائر تجربة استجمام متكاملة.

في عسير، تصعد بك الطرق الجبلية نحو قممٍ تلامس الغيوم، لتستقبل نسيماً عليلاً يُخفف حرارة الصيف. هنا، لا مكان للضوضاء، فقط أصوات الطبيعة، وهدوء القرى التراثية، ودفء الضيافة المحلية، حيث يمكنك قضاء وقتك في استكشاف قرية "رجال ألمع" ذات البيوت الحجرية العريقة، أو التجوّل في الأسواق الشعبية، أو الاستمتاع بمسارات المشي بين الغابات والمرتفعات الخضراء.

أما الباحة، فهي لوحة من الغابات الكثيفة، والمرتفعات المظللة، والقرى المعلقة على حواف الجبال، تُعرف بـ"جَنّة المصطافين" لِما تتميز به من أجواء معتدلة حتى في ذروة الصيف، وأماكن هادئة مثالية للقراءة، أو التنزُّه، أو الجلوس أمام إطلالة جبلية تأسر النظر. هنا، يمكن للزائر أن يستمتع بمزارع الرُّمان والورد، أو التنزُّه في "غابة رغدان"، أو استكشاف الحصون التاريخية المنتشرة في المنطقة.

ولعشاق البحر، يمتد ساحل البحر الأحمر بصفاء مياهه ورماله البيضاء ليكون وجهةً مثاليةً للابتعاد عن ازدحام المدن، حيث المنتجعات الشاطئية التي توفر الخصوصية، وأنشطة الغوص والرياضات البحرية لمن يرغب في أجواءٍ يسودها السكون.

اختيار وجهات مثل عسير، أو الباحة، أو سواحل البحر الأحمر يعني أنك تمنح نفسك فرصة للتجدُّد وسط الطبيعة، بعيداً عن ضوضاء الحياة اليومية، إنها أماكن تتيح لك أن تستمع لصوت الموج، أو حفيف الأشجار، أو صمت الجبال، أصوات لا تجدها إلا حين تختار "صيف بلا ضوضاء".

للاطلاع على العروض والفعاليات التي يمكن القيام بها في كلٍّ من عسير والباحة والبحر الأحمر، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للسياحة السعودية:

www.visitsaudi.com/en/calendar