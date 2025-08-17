أهمية الصحة الذهنية للرياضيين النخبة: دراسة موضوعية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - دراسة تكشف عن أهمية الصحة الذهنية للرياضيين النخبة

أظهرت دراسة أكاديمية أسترالية حديثة أهمية الاهتمام بالصحة الذهنية كجزء أساسي من رعاية الرياضيين النخبة. وشددت الدراسة على ضرورة تعزيز برامج الدعم النفسي، معتبرة الصحة الذهنية عنصرًا أساسيًا لتحقيق النجاح في المنافسات الرياضية الكبرى.

فريق من الباحثين بجامعة أستراليا الوطنية (ANU) في العاصمة كانبيرا قام بإعداد الدراسة التي كشفت أن نسبة 46.4% من الرياضيين النخبة في أستراليا يعانون من مشاكل صحية وذهنية متنوعة. وعزت الدراسة هذه المشاكل إلى الضغوط المتزايدة خلال المنافسات الكبرى وارتفاع مستوى التوقعات من الجماهير والإعلام، بالإضافة إلى نقص الدعم النفسي والاجتماعي.

وأظهرت الدراسة أن الاكتئاب يصيب 27.2% من الرياضيين، بينما تعاني 22.8% من اضطرابات الأكل، و16.5% من الضيق النفسي العام، و14.7% من القلق الاجتماعي. وبلغت نسبة اضطراب القلق العام 7.1%، واضطراب الهلع 4.5%.

وختمت الدراسة بالتأكيد على ضرورة دمج برامج الصحة الذهنية كجزء أساسي من نظام الرعاية الرياضية، لضمان استدامة الأداء وتحقيق التوازن النفسي والجسدي للرياضيين.