مقتل 8 أشخاص جراء السيول في منطقة شمال الصين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مصرع 8 أشخاص جراء السيول في شمال الصين

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم وفقد أربعة آخرون جراء السيول في شمال الصين. هذا ما أعلنته وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” اليوم، حيث وقع الفيضان أمس في منطقة منغوليا الداخلية الشمالية، مما أسفر عن اجتياح 13 شخصًا. عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة حتى اللحظة.

وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة الضحايا جراء الفيضانات وانزلاقات التربة في شمال غرب الصين منذ مطلع أغسطس بلغت 13 شخصًا على الأقل. تعتبر هذه الحوادث مأساوية وتجسد خطورة الظواهر الطبيعية التي تهدد حياة السكان.

يظل العالم على وعي بأهمية تعزيز وسائل الوقاية والتأهب لمواجهة الكوارث الطبيعية، وذلك للحد من خسائر الأرواح والممتلكات وللحفاظ على سلامة المجتمعات المتضررة.