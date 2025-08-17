عدن - ياسمين عبدالعظيم - تكريم منسوب في تعليم الطائف لتبرعه بكليته لزوجته

كرمت الإدارة العامة للتعليم في الطائف اليوم الأستاذ ماجد بن بلداح العتيبي، حيث قدمت له درع تذكاري وإقامة في فندق بجوار الحرم المكي. وذلك تقديرًا لعمل إنساني نبيل قام به، وهو تبرعه بكليته لزوجته بعد تبرع زوجته الأخرى بجزء من كبدها.

وفي تصريح له، أشاد المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بتصرف الزميل ماجد، الذي يجسد قيم الوفاء والإنسانية. وتمنى له دوام الصحة والعافية، متمنيًا له الأجر والثواب على هذا العمل النبيل.

وقدم الأستاذ العتيبي شكره الجزيل للمدير العام للتعليم في الطائف على هذا التكريم، ولجميع منسوبي الإدارة على مشاعرهم الطيبة وتقديرهم.

تبرع الأستاذ ماجد بكليته لزوجته يعكس روح الإنسانية والتضحية، ويعد مثالًا يحتذى به في مجتمعنا.