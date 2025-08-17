اخبار السعوديه

إصابة فلسطينيين في الخليل برصاص الاحتلال واعتداءات من المستوطنين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وتعرض عدد من المواطنين لاعتداءات من مستعمرين في مواقع متفرقة.

في تفاصيل الحادث، أفادت جمعية الهلال الأحمر أن شاباً يبلغ من العمر 17 عاماً أصيب برصاص حي في الأرجل أثناء تواجده في قرية الشيخ سعد جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي قرية المغير شمال شرق رام الله، أصيب فلسطيني آخر برصاص حي في الظهر أثناء اقتحام قوات الاحتلال للقرية، وتعرض للضرب قبل نقله إلى المستشفى.

وفي حادثة منفصلة، قام مستعمرون من مستعمرة “كرمي تسور” بالاعتداء على فلسطينيين في بلدة حلحول شمال الخليل، مما أسفر عن إصابة مسنة بجرح عميق في الرأس، بالإضافة إلى إصابة طفل وشاب بجروح ورضوض.

وفي سياق متصل، قامت قوات الاحتلال بانتشارها في منطقتي صوفين ومسجد الفاتح بمدينة قلقيلية، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت، دون تسجيل أي اعتقالات أو مداهمات حتى لحظة إعداد الخبر.

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

