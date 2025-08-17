جامعة الطائف تتألق بتحقيق مراكز متقدمة في تصنيف شنغهاي العالمي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - جامعة الطائف تحقق إنجازًا متميزًا في تصنيف شنغهاي العالمي

في خبر حصري ومميز، تمكنت جامعة الطائف من تحقيق إنجاز أكاديمي وبحثي ملفت على الصعيدين المحلي والعالمي. حيث أعلنت الجامعة عن حصولها على المرتبة السادسة بين الجامعات السعودية والمرتبة 627 عالميًا في تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات (ARWU) لعام 2025. ولم تقتصر إنجازات الجامعة عند هذا الحد، بل وصلت أيضًا إلى المركز 439 عالميًا في مجال النشر العلمي المتميز.

وأكدت جامعة الطائف أن تصنيف شنغهاي العالمي يُعتبر من أبرز التصنيفات العالمية وأكثرها موثوقية، حيث يعتمد على معايير دقيقة تشمل جودة البحث العلمي وعدد الأبحاث المنشورة ومعدل الاستشهادات وعدد الحاصلين على جوائز نوبل أو ميداليات فيلدز من منسوبي الجامعة أو خريجيها، بالإضافة إلى الأداء الأكاديمي العام للفرد.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الجامعة الدكتور يوسف عسيري أن هذا الإنجاز يعد ثمرة للدعم السخي من القيادة الرشيدة لقطاع التعليم والبحث العلمي، والجهود الجبارة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس والباحثين والإداريين. وأشار إلى أن الجامعة ملتزمة بالمضي قدمًا نحو تعزيز حضورها في التصنيفات العالمية من خلال استثمارات في البحث العلمي وتوسيع الشراكات الدولية واستقطاب الكفاءات المتميزة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وخدمة المجتمع.

هذا ويعد هذا الإنجاز خطوة هامة نحو بناء مستقبل تعليمي وبحثي مشرق لجامعة الطائف، وتعزيز مكانتها العلمية على الساحة الدولية.