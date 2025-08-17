عدن - ياسمين عبدالعظيم - القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الجابونية بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيس الجمهورية الجابونية رئيس الدولة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

تمنى الملك المفدى، في رسالته، الصحة والسعادة للرئيس ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق، متمنياً لهم التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس الجابوني بنفس المناسبة، معبراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بالصحة والسعادة له ولشعب بلاده.

ولاقت رسائل التهنئة استحسان الجانبين، مما يعكس علاقات الود والتقدير بين البلدين.