صيفٌ هادئ.. عندما تحتضن الجبال السحب وتكون السكون شريكاً في رحلتك

عدن - ياسمين عبدالعظيم - “صيف بلا ضوضاء.. رحلتك الهادئة وسط الطبيعة”

في عالم يتزايد صخبه يوماً بعد يوم، يبحث الكثيرون عن مكان هادئ يعيد لهم صفاء الذهن والراحة. ومن خلال منصة عروض صيف السعودية وبرنامج “صيف السعودية 2025″، يمكنك الاستمتاع بصيف بلا ضوضاء وسط الطبيعة الساحرة.

في عسير، تجد نفسك على قمم الجبال التي تعانق السحاب، مع نسمات عليلة تلطف حرارة الصيف. هنا، لا تسمع سوى أصوات الطبيعة وتستمتع بالهدوء في القرى التراثية، مع فرصة لاستكشاف قرية “رجال ألمع” والاستمتاع بالمسارات الطبيعية.

أما في الباحة، فستجد لوحة من الغابات الكثيفة والمناظر الطبيعية الخلابة، مع أجواء معتدلة تجعلها وجهة مثالية للقراءة والاسترخاء والتجول بين الحصون التاريخية.

على سواحل البحر الأحمر، تمتد الشواطئ البيضاء النقية والمياه الصافية، مع منتجعات شاطئية توفر الهدوء والاسترخاء.

اختيار وجهات مثل عسير والباحة وسواحل البحر الأحمر يمنحك فرصة للتجديد والهدوء بعيداً عن صخب الحياة اليومية. اختر “صيف بلا ضوضاء” واستمتع بالهدوء وجمال الطبيعة.

لمزيد من المعلومات حول العروض والفعاليات في عسير والباحة وسواحل البحر الأحمر، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للسياحة السعودية: www.visitsaudi.com/en/