الإفطار الصحي.. طريقك للوزن المثالي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تناول وجبة الإفطار.. السر في الصحة المثلى وفقدان الوزن

تشير الأبحاث إلى أهمية تناول الطعام في الصباح لتحقيق الوزن المثالي وتحسين الصحة العامة. وفقاً لتقرير على موقع “فيري ويل هيلث”، فإن تناول السعرات الحرارية في وقت مبكر يمكن أن يسهم في تعزيز عملية الهضم وزيادة مستويات الطاقة.

تحسين عملية الهضم وتعزيز الطاقة

يظهر البحث أن تخصيص معظم السعرات الحرارية لوجبة الإفطار يمكن أن يعزز مستويات الطاقة ويساعد في كبح الشهية ودعم جهود فقدان الوزن. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يقلل تناول الطعام في الصباح من احتمالية زيادة الوزن وتحقيق نتائج أفضل في اللياقة البدنية.

فقدان الوزن وتقليل الدهون

تظهر الأبحاث أيضاً أن تناول الجزء الأكبر من السعرات الحرارية في النصف الأول من اليوم يمكن أن يدعم فقدان الوزن وتقليل الدهون، بالإضافة إلى خفض مستويات الالتهابات. وقد توصلت دراسة حديثة إلى أن تركيز الانتباه على وجبة الإفطار على مدار 12 أسبوعاً يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية في فقدان الوزن.

جودة نوم أفضل وصحة أيضية محسنة

تشير الأدلة إلى أن تقليل تناول السعرات الحرارية في وقت متأخر من اليوم يمكن أن يحسن جودة النوم ويدعم الصحة الأيضية. وبالتالي، يمكن أن يؤدي تناول الطعام في الصباح إلى تحسين مستويات السكر في الدم والكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.

بناءً على الدراسات العلمية، من الواضح أن تناول وجبة الإفطار في الصباح قد يكون الخطوة الأولى نحو الصحة المثلى وفقدان الوزن بشكل فعال.