ضبط حرس الحدود بينبع 5 مخالفين لنظام الصيد البحري

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ضبط حرس الحدود في ينبع بمنطقة المدينة المنورة خمسة مواطنين مخالفين لنظام الصيد البحري، حيث تم ضبطهم لممارسة الصيد دون تصريح وبحوزتهم أسماك مصيدة. تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ونوه حرس الحدود بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية. يمكن الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة. جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة ودون أي مسؤولية على المبلّغ.