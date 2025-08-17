مؤسسة سعودية تحدث ثورة في مجال استكشاف المحيطات: “أوشن كويست”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - “أوشن كويست” تُعيد رسم مستقبل استكشاف المحيطات

في حوار حصري مع الدكتور مارتن فيسبك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “أوشن كويست”، تم الكشف عن أهداف المؤسسة السعودية غير الربحية. تهدف “أوشن كويست” إلى تعزيز عمليات استكشاف أعماق المحيطات ودعم الابتكارات التقنية والشراكات العالمية. تركز المؤسسة على استكشاف الأعماق التي تتجاوز 200 متر، مع تركيز خاص على البيئة البحرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي والمحيط الأطلسي.

الجبال البحرية، والتي تشكل 5% فقط من أعماق المحيطات، تعتبر محور تركيز رئيسي لأوشن كويست. توفر هذه الجبال موائل للتنوع البيولوجي وتسهم في تنظيم المناخ ودورة الكربون. تسعى المؤسسة لحماية هذه البيئات من خلال توظيف التقنيات البحرية وبناء الشراكات.

بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، تسعى “أوشن كويست” إلى تسريع عملياتها ودعم الأبحاث العلمية. توقعت المؤسسة اتفاقيات مع مؤسسات دولية رائدة لتعزيز البعثات المشتركة وتبادل العلم.

منطقة البحر الأحمر تحظى بأهمية خاصة بالنسبة لأوشن كويست، حيث تكون مقر المؤسسة. توفر الظروف الفريدة في البحر الأحمر فرصًا للدراسات العلمية المثيرة. تهدف المؤسسة إلى فهم هذه المنطقة بشكل أفضل وإطلاق استكشافاتها في عام 2026.

“أوشن كويست” تتطلع إلى تعزيز فهمنا لأعماق المحيطات وتمكين العلماء من دول الجنوب. تهدف المؤسسة أيضًا إلى دعم المهنيين الشباب وإلهام الأجيال الجديدة. تسعى “أوشن كويست” لبناء إرث قائم على الاستكشافات والتعاون العلمي لدعم المجتمعات في مستقبلها.