إطلاق مشروع رحاب الأصالة في الرياض من قبل NHC للبيع

عدن - ياسمين عبدالعظيم - NHC تعلن بدء البيع في مشروع رحاب الأصالة بالرياض

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) عن بدء البيع في مشروعها السكني الجديد، وهو مشروع رحاب الأصالة الذي يعتبر أحد أحدث مشاريعها في وجهة الأصالة بمدينة الرياض. يتميز هذا المشروع بموقع استراتيجي متميز جنوب غرب العاصمة، قرب قاعدة الملك سلمان الجوية والكلية التقنية، إضافة إلى وجود العديد من المرافق والخدمات الحيوية في محيطه.

يضم مشروع رحاب الأصالة أكثر من 2,130 وحدة سكنية تمتد على مساحة تزيد عن 342 ألف متر مربع، بتصاميم ومساحات متعددة تلبي احتياجات الأفراد والعائلات. كما يوفر المشروع خيارات مرنة للدفع، مع عروض حصرية تتيح دفع مبلغ قليل عند توقيع العقد والباقي على مدى 6 أشهر، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية عالية الجودة ومجهزة بمطابخ ومكيفات وفقا لمواصفات SASO.

يقع المشروع في بيئة حضرية متكاملة، مع وجود بنية تحتية متكاملة وخدمات تعزز جودة حياة السكان. وتدعو NHC الراغبين في التملك لزيارة مركز مبيعات وجهة الأصالة لمزيد من التفاصيل.

تُجسد مشاريع NHC رؤيتها في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة والبيئة الصحية المستدامة، مؤكدة مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط من خلال مشاريع نوعية تعكس التحول الحضري والازدهار.