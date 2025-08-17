توقيع مذكرة تفاهم بين أمير الشرقية وفرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أمير الشرقية يحضر توقيع اتفاقية بين فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وغرفة الشرقية

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد، رئيس فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المنطقة الشرقية الأستاذ يوسف بن محمد البدر، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية الأستاذ بدر بن سليمان الرزيزاء.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أهمية الاستدامة البيئية للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تولي اهتمامًا كبيرًا لملف البيئة، وأن المسؤولية البيئية تتطلب تعاون الجميع من أفراد المجتمع والمؤسسات.

تم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وغرفة الشرقية، وذلك في إطار التعاون المشترك لتعزيز الجهود في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

يأتي هذا التعاون في إطار سعي الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة للأجيال القادمة.