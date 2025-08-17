سامي الغامدي يتخرج بدرجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سامي الغامدي يحصل على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز

حقق سامي بن سعيد الغامدي، مساعد مدير الاتصال المؤسسي ومدير المركز الإعلامي بأمانة محافظة جدة، إنجازًا مهمًا بحصوله على درجة الماجستير المهني في تخصص اللغة والاتصال من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز، بتقدير عام ممتاز.

يعتبر الغامدي من الكفاءات الوطنية البارزة في مجال الاتصال المؤسسي، ويعكس هذا الإنجاز العلمي إضافة مهمة إلى سجله المهني، موضحًا حرصه على الدمج بين الممارسة العملية والتأهيل الأكاديمي المتقدم.

يأتي هذا الإنجاز ضمن سعي الغامدي الدائم نحو التطوير والتحصيل العلمي، ويعكس إصراره على بذل الجهود من أجل تحقيق النجاح والتميز في مجال عمله.