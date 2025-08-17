توصية وزارة الصحة بتهيئة الطلاب نفسيًا لتجاوز تحديات اليوم الأول في المدرسة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزارة الصحة توصي بتهيئة الطلاب نفسيًا لتجاوز تحديات اليوم الأول في المدرسة

أكدت وزارة الصحة أهمية التهيئة النفسية للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن اليوم الأول في المدرسة يحمل مجموعة من التحديات أبرزها التكيف مع الفصول والمناهج الدراسية الجديدة، والتعامل مع زملاء ومعلمين غير مألوفين، إضافة إلى تلاشي رهبة الأجواء المدرسية.

وأوضحت الوزارة، في منشور توعوي عبر منصة “عش بصحة”، أن دعم الأسرة يلعب دورًا محوريًا في تيسير عودة الأبناء إلى مقاعد الدراسة، من خلال تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتشجيعهم على المشاركة والتفاعل الإيجابي داخل الصف.

كما شددت على أهمية ضبط الروتين الدراسي والنوم المبكر قبل أسبوعين من بدء الدراسة، وتواصل أولياء الأمور مع إدارة المدرسة والمعلمين لمعرفة تفاصيل البيئة التعليمية.

ونصحت “الصحة” أولياء الأمور بإشراك الأبناء في شراء المستلزمات الدراسية والتحدث معهم عن أجواء المدرسة بروح إيجابية، بما يساعدهم على مواجهة العام الجديد بطاقة أكبر واستعداد نفسي أفضل.