مزاد جوزاء الرياض يقدم فرصة عقارية كبرى في مزاد علني هجين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فرصة عقارية كبرى بمزاد جوزاء الرياض العلني الهجين

تعلن شركة أدير العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "جوزاء الرياض" العلني الهجين وذلك يوم الأربعاء 27/08/2025م حضوريًا الساعة 04:30 مساءً في قاعة الفريدة بالرياض، وإلكترونيًا عبر منصة سومتك للمزادات.

فرصة عقارية كبرى تتمثل في أرض خام بمساحة تتجاوز 2.7 مليون متر مربع

يطرح المزاد فرصة عقارية كبرى، تتمثل في أرض خام بمساحة تتجاوز 2.7 مليون متر مربع، تقع شرق مدينة الرياض، على طريق خريص الحيوي، ضمن منطقة واعدة تشهد نموًا عمرانيًا متسارعًا، وتحيط بها أحياء سكنية قائمة ومرافق خدمية متكاملة، مما يجعلها فرصة مثالية للتطوير العقاري السكني و التجاري.

فرصة استثمارية مثالية للمستثمرين والمهتمين بالتوسع داخل النطاق العمراني للعاصمة

وتُعد هذه الفرصة من أبرز العروض العقارية المطروحة لهذا العام، وتستهدف المستثمرين والمهتمين بالتوسع داخل النطاق العمراني للعاصمة.

التواصل والاستفسار

ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للمهتمين بالفرص الاستثمارية الواعدة بالعاصمة الرياض، كما ترحب شركة أدير العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 920004024 – 0537588801.