أمر ملكي بإعفاء معالي الأستاذ طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي مساعد وزير الدفاع من منصبه

شكرا لمتابعة خبر عن أمر ملكي بإعفاء معالي الأستاذ طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي مساعد وزير الدفاع من منصبه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر اليوم أمر ملكي، فيما يلي نصه:
الرقم: أ / 53
التاريخ: 23 / 2 / 1447هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 63 ) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولًا: يعفى معالي الأستاذ / طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي مساعد وزير الدفاع من منصبه.
ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

