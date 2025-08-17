شكرا لمتابعة خبر عن عودة المعلمين الممارسين للتدريس في 11 منطقة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت المدارس، اليوم الأحد، عودة المعلمين الممارسين رسميا لأداء مهامهم التعليمية في جميع مناطق المملكة عدا منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويعود اليوم المشرفين والإداريين في مكة والمدينة وجدة والطائف وسط ترتيبات تنظيمية مبكرة وضعتها وزارة التعليم لضمان انطلاقة تعليمية فاعلة وجاهزية شاملة.

ومن المقرر استئناف الدوام المدرسي الكامل للطلاب والطالبات يوم الأحد الـ 24 من أغسطس الحالي في المدارس الحكومية والأهلية بمختلف المراحل الدراسية.