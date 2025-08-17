اخبار السعوديه

أمر ملكي بإعفاء معالي المهندس محمد بن حمد الماضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية من منصبه

الرياض - علي القحطاني - صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:

الرقم: أ / 51

التاريخ: 23 / 2 / 1447 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 158 ) بتاريخ 21 / 4 / 1444هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولًا: يعفى معالي المهندس / محمد بن حمد الماضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية من منصبه.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

